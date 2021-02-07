رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خبير عمليات إعادة هيكلة الشركات.. محمود سالم (بروفايل)

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:28 م
مؤتمر مصر تستطيع
مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة
وفاء علي
طباعة
شارك محمود سالم خبير عمليات إعادة هيكلة الشركات، في رابع ندوة حوارية افتراضية ضمن سلسلة الندوات الاستباقية لمؤتمر"مصر تستطيع بالصناعة"، والتي استهدفت مناقشة استراتيجية التمويل الصناعي في مصر.

شارك في الندوة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والنائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى جانب ممثلين من البنك المركزي المصري، وعدد من نواب البرلمان، ورجال الأعمال والمُصنعين المصريين بالداخل والخارج.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات حول محمود سالم خبير عمليات إعادة هيكلة الشركات، كأحد أبرز العقول المصرية المهاجرة التي حققت نجاحا باهرا بالخارج خلال البروفايل التالي:

يعد محمد سالم، واحد من أهم العقول المصرية المهاجرة، المتخصصة في مجال إعادة الهيكلة وتنفيذ عمليات الدمج والاستحواذ والاكتتابات العامة في الشركات الاستثمارية، وهو نموذج مصري مشهود له بالكفاءة خاصة في منطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا الذى قام فيها بتنظيم أول برنامج لإيصالات الإيداع.


◄ الدرجات والشهادات العلمية:

- حصل على بكالوريوس وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة روتجرز.

◄ الخبرات العلمية:
- فى عام 1993 انضم إلى بنك نيويورك ميلون.
- يشغل حاليا منصب العضو المنتدب في قطاع خدمات الإصدار في بنك نيويورك ميلون والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
- عمل كرئيس للمعاملات في منطقة الشرق الأوسط لأكثر من 15 عامًا.
- ساهم مع العديد من الحكومات والمصدرين الأجانب في هيكلة وتنفيذ الاكتتابات العامة والعروض الثانوية وعمليات الدمج والاستحواذ وغيرها من معاملات الشركات التي تنطوي على إيصالات الإيداع.
- قام بتنظيم أول برنامج لإيصالات الإيداع لدول عربية في الخليج وشمال أفريقيا شملت كل من الكويت، قطر، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، تونس والأردن.
- ساعد في هيكلة بعض أكبر عمليات الاستحواذ عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط.
- عمل على عدد من القوائم والعروض الرئيسية في بورصة نيويورك وناسداك للمصدرين الأجانب من أوروبا وجنوب إفريقيا.
- عضو في مجلس إدارة جمعية المصرفيين العرب في أمريكا الشمالية (أبانا) وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا).
- مشارك ومتحدث بشكل منتظم في مؤتمرات ومنتديات أسواق رأس المال وصناعة الأوراق المالية.

موضوعات متعلقة

القبض على نجل صفوان ثابت بتهمة تمويل الإرهاب

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان الـ 14

بايرن ميونيخ يعلن تأخر رحلته المتجهة إلى الدوحة لمواجهة الأهلي

نجم المصارعة العالمى «ريكس» يفاجئ زوجته بتغيير جنسه

الصور

image description

دمياط: الكشف على 29 ألف مواطن برأس البر

image description

بتكلفة 452 مليون جنيه.. خطة لإنشاء 140 مدرسة في أسيوط

image description

نواب دمياط يطالبون بإلغاء قرار دمج مستشفى طوارئ كفر سعد

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

مجلس الدولة يشدد على تطبيق غرامة الكمامات على المخالفين بالمقرات

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

«المنزل الضيّق» للبيع بمليون يورو

بوركينا فاسو تكافح ضد الموجة الثانية من كورونا

موعد غرة شهر رجب 2021

الهند تسارع للإنقاذ بعد فيضان نهر في منطقة الهيمالايا

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
المزيد

الثقافة

جمعية مصر الجديدة تواصل فعاليتها الفنية والثقافية

«كوميديا الحب».. بثقافة القصير بالبحر الأحمر

قصور الثقافة تختتم فعاليات المسرح المتنقل بقرية الوادي في جنوب سيناء

اتحاد الكتاب: حنان حسن ومصطفى أبوزيد فى طريقهما للشطب