خبير عمليات إعادة هيكلة الشركات.. محمود سالم (بروفايل)

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شارك محمود سالم خبير عمليات إعادة هيكلة الشركات، في رابع ندوة حوارية افتراضية ضمن سلسلة الندوات الاستباقية لمؤتمر"مصر تستطيع بالصناعة"، والتي استهدفت مناقشة استراتيجية التمويل الصناعي في مصر.شارك في الندوة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والنائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى جانب ممثلين من البنك المركزي المصري، وعدد من نواب البرلمان، ورجال الأعمال والمُصنعين المصريين بالداخل والخارج.ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات حول محمود سالم خبير عمليات إعادة هيكلة الشركات، كأحد أبرز العقول المصرية المهاجرة التي حققت نجاحا باهرا بالخارج خلال البروفايل التالي:يعد محمد سالم، واحد من أهم العقول المصرية المهاجرة، المتخصصة في مجال إعادة الهيكلة وتنفيذ عمليات الدمج والاستحواذ والاكتتابات العامة في الشركات الاستثمارية، وهو نموذج مصري مشهود له بالكفاءة خاصة في منطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا الذى قام فيها بتنظيم أول برنامج لإيصالات الإيداع.- حصل على بكالوريوس وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة روتجرز.- فى عام 1993 انضم إلى بنك نيويورك ميلون.- يشغل حاليا منصب العضو المنتدب في قطاع خدمات الإصدار في بنك نيويورك ميلون والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.- عمل كرئيس للمعاملات في منطقة الشرق الأوسط لأكثر من 15 عامًا.- ساهم مع العديد من الحكومات والمصدرين الأجانب في هيكلة وتنفيذ الاكتتابات العامة والعروض الثانوية وعمليات الدمج والاستحواذ وغيرها من معاملات الشركات التي تنطوي على إيصالات الإيداع.- قام بتنظيم أول برنامج لإيصالات الإيداع لدول عربية في الخليج وشمال أفريقيا شملت كل من الكويت، قطر، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، تونس والأردن.- ساعد في هيكلة بعض أكبر عمليات الاستحواذ عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط.- عمل على عدد من القوائم والعروض الرئيسية في بورصة نيويورك وناسداك للمصدرين الأجانب من أوروبا وجنوب إفريقيا.- عضو في مجلس إدارة جمعية المصرفيين العرب في أمريكا الشمالية (أبانا) وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا).- مشارك ومتحدث بشكل منتظم في مؤتمرات ومنتديات أسواق رأس المال وصناعة الأوراق المالية.