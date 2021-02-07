«اليوم السعودية» تسلط الضوء على جهود الرياض في تعزيز الاستقرار بالمنطقة

سلطت صحيفة "اليوم" السعودية الضوء على جهود الرياض في تعزيز الاستقرار بالمنطقة.وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الأحد، والتي جاءت بعنوان "التحديات المتغيرة..والنهج الثابت" أن الراصد لتاريخ المنطقة، خاصة فيما يرتبط بالجوانب الـسياسية والأمنية، وجوانب التنمية والازدهار إجمالا، يستلهم بكل وضوح أن الجهود والمبادرات والتضحيات المبذولة من السعودية، كانت هي الأساس الذي تنطلق منه آفاق كافة هذه المفاهيم.وأشارت الصحيفة إلى دور المملكة القيادي الرائد، وثقلها وتأثيرها في تعزيز كل ما من شأنه إرساء أمن المنطقة واستقرارها، وضمان أن تجتاز كافة التحديات المحيطة بها، سواء تلك التي تفتعلها الدول الداعمة للإرهاب والتي تسعى لتغذية التطرف في سبيل تحقيق أهدافها الخبيثة وأجنداتها المشبوهة.