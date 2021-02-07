خبير: النمو الاقتصادي الإندونيسي في عام 2020 أعلى من المتوسط العالمي

ذكر أحد الخبراء المسؤولين عن شؤون الإنفاق الحكومي بوزارة المالية الإندونيسية، أن النمو الاقتصادي في إندونيسيا في عام 2020، الذي انكمش بواقع 2.07%، كان أعلى من المتوسط العالمي، طبقا لما ذكرته وكالة "انتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.وقال الخبير، كونتا ويباوا داسا نوجراها، في نقاش عبر الإنترنت حول الإسراع من الاقتصاد الاجتماعي اليوم الأحد: "على الرغم من أنه بالسالب، إلا أن المستوى العالمي كان سالب 3.5 %، مما يعني أننا أفضل بكثير جدا مما عليه المتوسط العالمي كانت هناك حتى دول لديها (نمو) بالسالب أعلى بكثير من 5ر3%".وأضاف أن ذروة الكساد الاقتصادي في إندونيسيا كان سالب 32ر5%، الذي حدث في الربع الثاني من عام 2020، وكان ذلك بسبب التحفيز الحكومي، الذي لم يتم إسراع وتيرته بالشكل الأمثل.