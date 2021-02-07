جبالي ناعيًا «الجمال»: وطني مخلص وهب حياته للعمل من أجل مصر

نعى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، اللواء سعد الجمال، مضيفًا "لم يجمعني معه عمل واحد ولكن سيرته العطرة ومواقفه الوطنية يتردد صداها داخل هذه القاعة، ما يجعل سيرته حاضرة لا تغيب ويجعل صورته شاخصة في القلوب والأبصار".وقال رئيس البرلمان: "الجمال وطني مخلص غيور على مصالح وطنه وهب حياته للعمل من أجل مصر من أجل مستقبل أفضل وتعميق مفاهيم الولاء والانتماء للوطن وعهدناه وطنيًا صادقًا متجردًا وإنسانًا متفانيًا في عمله، جاهد من أجل وحدة الوطن والاصطفاف، رحم الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا صبر المؤمنين".