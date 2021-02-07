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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«عباس الضو بيقول لا».. أحمد عبد العزيز يكشف أصعب مشاهد «المال والبنون»

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:35 م
أحمد عبد العزيز
أحمد عبد العزيز
محمد قدري
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حل نجوم مسلسل "المال والبنون" ضيوفا على الدكتور عمرو الليثي من خلال برنامجه "واحد من الناس" على شاشة "الحياة" أمس السبت، للحديث عن ذكرياتهم وكواليسهم الفنية، مع أحد أشهر الأعمال في تاريخ الدراما التليفزيونية.

وقام الفنان أحمد عبد العزيز بعمل مداخلة تليفونية في البرنامج، وعبر عن سعادته لتجمع أسرة المسلسل في مكان واحد، وعن حبه الشديد للمخرج مجدي أبو عميرة وأنه كان شديد التفاهم معه للغاية خلال هذا المسلسل، وأشار إلى أن مشهد الأسر الذ كان يردد خلاله جملة "عباس الضو بيقول لأ"، في المسلسل كان الأصعب على الإطلاق، وأن كل كلمة كان نابعة من داخله، وأن الله رزقه بأحد الأسرى الحقيقيين في 1967 واستمع له خلال تلك الفترة.

وشهد البرنامج تواجد كلا من الفنانة رجاء حسين والفنان رشوان توفيق والفنانة سلوى عثمان والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف ومايسترو العمل المخرج الكبير مجدى أبو عميرة مع إجراء مداخلات مع الفنان يوسف شعبان والفنان أحمد عبد العزيز.

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