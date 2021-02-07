أبوالعينين ناعيا سعد الجمال: أثرى الحياة السياسية بخبرته وحبه لوطنه
الأحد 07/فبراير/2021 - 11:32 ص
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مجلس فقد اللواء سعد الجمال الذي أمضى حياته دفاعا عن الوطن حتى ترقى في أرفع المناصب وأثرى الحياة السياسية بخبرته.
وأضاف أبوالعينين: " كان مثالا للوطنية المخلصة وقدم الكثير لدائرته وهو مثالا أمينا على عروبته ومصريته ووطنه، ونحيي فيه الوفاء والإخلاص".
وأضاف أبوالعينين: " كان مثالا للوطنية المخلصة وقدم الكثير لدائرته وهو مثالا أمينا على عروبته ومصريته ووطنه، ونحيي فيه الوفاء والإخلاص".