أواظب على الصلاة.. أمينة خليل تكشف معلومات جديدة لمتابعيها

كشفت الفنانة أمينة خليل، عن معلومات جديدة عنها من خلال الرد على متابعيها في خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وأكدت أمينة خليل أنها دائما تلجأ إلى الصلاة عندما تشعر بالضيق قائلة: "أصلي الله هو الوحيد الذي يستطيع أن يهدأ قلبي وأن يمنحني القوة لأقوم من جديد"، كما كشفت أن اليونان هي بلدها المفضل.وعن أكلتها المفضلة، لفتت أمينة خليل إلى أنها تحب المكرونة السباجتي كثيرًا، خاصة بالجبنة الموتزاريلا.وعلى الصعيد المهني، يذكر أنها شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم "توأم روحي" والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه بعد أزمة فيروس كورونا في السينمات بعدما تم تأجيله.