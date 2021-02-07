إصابات كورونا في سنغافورة ترتفع لـ59 ألفًا و699 حالة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية عن ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 59 ألفًا و699 حالة، بعد تسجيل 24 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة، وفقا لصحيفة «توداي أونلاين» السنغافورية، اليوم الأحد، أن الإصابات الجديدة تضمنت 23 حالة وافدة من الخارج، وتم اكتشافها في الحجر الصحي عند الوصول، وحالة من المجتمع المدني.وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 29 وفاة بينما تعافى 59 ألفًا و405 حالات.