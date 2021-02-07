رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«سعفان» يصل بورسعيد لتسليم بوالص التأمين للصيادين والعمالة غير المنتظمة

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:31 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
طباعة
استقبل محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، في إطار جولة الوزير للمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتسليم بوالص التأمين على الحياة لصيادي بورسعيد، فضلا عن العمالة غير المنتظمة بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية تلك الفئات وحمايتها اجتماعيا، ووفاء لما وعد به الوزير خلال زياراته ولقاءاته الصيادين على أرض الواقع في كل من الإسكندرية، وصائدى الأسماك وسط حلقة السمك بمحافظة البحر الأحمر.

وقال: إنه سوف يتم الاستمرار في هذه اللقاءات في جميع محافظات مصر التي يعمل بها الصيادين بهدف تسجيلهم وعمل قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيدا لشمولهم على أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، حيث يتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلى لكل صياد وعامل صياد مثبت مهنته ببطاقة الرقم القومى باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة.

كما يقوم الوزير والمحافظ تسليم عددًا من شهادات إتمام دورة تدريبية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين في مجال تفصيل الملابس، والطباعة على الملابس.

كما سيقوم الوزير برفقة المحافظ بتفقد أحد المصانع بالمنطقة الصناعية ببورسعيد للاطمئنان على سير العمل وأوضاع العمال والإلتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية من تداعيات جائحة كورونا.

موضوعات متعلقة

بايرن ميونيخ يعلن تأخر رحلته المتجهة إلى الدوحة لمواجهة الأهلي

نجم المصارعة العالمى «ريكس» يفاجئ زوجته بتغيير جنسه

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان الـ 14

القضاء الإداري يرفض طعن مرتضى منصور على قرار تعيين مجلس جديد للزمالك

الصور

image description

دمياط: الكشف على 29 ألف مواطن برأس البر

image description

بتكلفة 452 مليون جنيه.. خطة لإنشاء 140 مدرسة في أسيوط

image description

نواب دمياط يطالبون بإلغاء قرار دمج مستشفى طوارئ كفر سعد

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

مجلس الدولة يشدد على تطبيق غرامة الكمامات على المخالفين بالمقرات

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

«المنزل الضيّق» للبيع بمليون يورو

بوركينا فاسو تكافح ضد الموجة الثانية من كورونا

موعد غرة شهر رجب 2021

الهند تسارع للإنقاذ بعد فيضان نهر في منطقة الهيمالايا

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
المزيد

الثقافة

جمعية مصر الجديدة تواصل فعاليتها الفنية والثقافية

«كوميديا الحب».. بثقافة القصير بالبحر الأحمر

قصور الثقافة تختتم فعاليات المسرح المتنقل بقرية الوادي في جنوب سيناء

اتحاد الكتاب: حنان حسن ومصطفى أبوزيد فى طريقهما للشطب