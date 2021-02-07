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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خبيرة الاتصالات والأمن السيبراني.. منى عازر (بروفايل)

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:54 ص
جريدة الدستور
وفاء علي
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شاركت منى عازر، خبيرة الاتصالات والأمن السيبراني، في رابع ندوة حوارية افتراضية ضمن سلسلة الندوات الاستباقية لمؤتمر"مصر تستطيع بالصناعة"، والتي استهدفت مناقشة استراتيجية التمويل الصناعي في مصر.

شارك في الندوة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والنائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى جانب ممثلين من البنك المركزي المصري، وعدد من نواب البرلمان، ورجال الأعمال والمُصنعين المصريين بالداخل والخارج.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات حول منى عازر، خبيرة الاتصالات والأمن السيبراني و،أحد أبرز العقول المصرية المهاجرة التي حققت نجاحا بالخارح خلال البروفايل التالي:

تعد منى عاذر من العقول المصرية المؤثرة والمشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال الاتصالات، حيث تمتلك تاريخا طويلا من النجاحات يمتد لأكثر من 20 عاما بتاريخ طويل من النجاحات في عالم الاتصالات وتطوير وإدارة البرمجيات.

◄ الخبرات العملية:

• فى فبراير 2018 انضمت منى عاذر إلى شركة فلوانس إنرجي لتخزين الطاقة كمديرة لتقنية المعلومات لقيادة أنشطة تكنولوجيا المعلومات وإنشاء البنية التحتية لخدمات المعلومات.

• تقود مبادرات الأمن السيبراني الداخلية جنبًا إلى جنب مع تنفيذ تخطيط موارد المؤسسات لزيادة الاستفادة من وظائف الأعمال المختلفة.

• في بداية حياتها المهنية، أثناء عملها على عقد دولي للشرق الأوسط، في أوائل الثمانينيات، بدأت حياتها المهنية في العمل على تطوير وإطلاق أول نظام تسجيل مدني آلي ثنائي اللغة بالكامل للمملكة العربية السعودية.

• من المعروف أن منى دائمًا تأتي بأفكار خارج الصندوق وتستمتع بالتحديات وتطوير الحلول الإبداعية.

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