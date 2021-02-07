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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«النواب» يقفون دقيقة حداد على روح الراحل سعد الجمال

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:30 ص
سعد الجمال
سعد الجمال
كريمة أبو زيد والسيد السعدنى
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نعي مجلس النواب في جلسته العامة اليوم والمنعقدة الأن برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس اللواء سعد الجمال والذي فاضت روحه بالأمس.

ووقف المجلس دقيقة حداد علي روح الفقيد وقراءة الفاتحة عليه وهو ما اقترحه المستشار جبالي ووافق عليه مجلس النواب وقام به.

ومن جهة أخرى، أكد النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي أن المجلس فقد رمزا برلمانيا قام بخدمة الوطن في كثير من المواقع وظل يعمل حتي اخر يوم في عمره.

ومن جانبه، قال النائب أحمد فؤاد أباظة أن الجمال عمل في كثير من الميادين لخدمة الوطن سواء كرجل من رجال جهاز الشرطة، كما عاشرته في أكثر من فصل تشريعي وكان يتراس لجنة الشئون العربية وكان مثالا للبرلماني القدير.

وقال اللواء كمال عامر إنه ينعي باسمه وباسم لجنة الدفاع والامن القومي اللواء سعد الجمال.

وأضاف تواصلت مع اسرة الجمال وأنه سيتم عزاء برلماني للفقيد بلجنة الدفاع والامن القومي الاثنين القادم مشيرا بان الجمال بذل كل الجهد لخدمة امته.

و قال النائب محمد صلاح ابوهميلة إن الموقف صعب علي نواب الجيزة لاننا نعزي انفسنا ونعزي مجلس النواب ونعزي اسرتة لاننا فقدنا اخ فاضل وزميل عزيز ونعتبرة الاب الروحي لنواب محافظة الجيزة وكنا نعتبره قدورة لنا.

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