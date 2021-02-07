تفاصيل سرقة 300 ألف جنيه من طبيب في الجيزة

أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفاصيل تعرض طبيب للسرقة على يد 5 أشخاص، انتحلوا صفة ضباط شرطة، واستولوا منه على مبلغ 300 ألف جنيه، حيث تبين أن الطبيب تعرف على أحد المتهمين خلال علاجه بعيادته، وطلب منه الطبيب مساعدته في تحويل مبلغ 300 ألف جنيه مصري لفئة الدولار، فقرر المتهم استغلاله للنصب عليه، وأخبره أنه سيساعده من خلال صديق له يمتلك شركة صرافة، واتفق معه على لقائه لاستبدال المبلغ المتفق عليه.كشفت تحريات رجال المباحث أن الطبيب فور وصوله للمكان المحدد، فوجئ بتوقف سيارتين ملاكي وميكروباص، يستقلهما 5 أشخاص، ادعوا أنهم ضباط شرطة، واستولوا منه على حقيبة النقود، بحجة اشتباههم في اتجاره بالعملة، وفروا هاربين.وعقب تعرض الطبيب لواقعة النصب والسرقة، توجه إلى قسم الشرطة، وتقدم ببلاغ ضد المتهمين، وتمكن رجال المباحث من تحديد هويتهم والقبض عليهم.تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من طبيب، أفاد فيه بتعرضه لواقعة احتيال، على يد 5 أشخاص، انتحلوا صفة ضباط شرطة، واستولوا منه على مبلغ 300 ألف جنيه.وذكر الطبيب أن المتهمين استولوا منه على حقيبة النقود، بعد أن استوقفوه بسيارته، حيث كانوا يستقلون سيارتين، ملاكي وميكروباص، وأدلى بأوصافهم لرجال المباحث.بإجراء التحريات توصل رجال المباحث، بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى هوية الجناة، وبإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، كما تم ضبط السيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة، واستعادة المبلغ المالي المستولى عليه.بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.