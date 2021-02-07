كيف تقدم الاقرار الضريبي 2021 الكترونيا؟

كيف تقدم الاقرار الضريبي 2021

ويتم إنشاء حساب جديد يتم من خلال إنشاء حساب مستخدم جديد حيث تم اختيار اللغة وإدخال بيانات، الاسم الأول، واسم العائلة، والبريد الإلكتروني، ويجب أن يكون خاص بالممول أو الشركة، واسم المستخدم، وكلمة المرور، وتأكيد كلمة المرور، وتفعيل الحساب على المنظومة بالرسالة المرسلة على الإيميل، حيث يتم الضغط على رابط توثيق عنوان البريد الإلكتروني الموجود داخل الرسالة، ثم تأكيد تفعيل الحساب بإدخال رقم الموبايل الخاص بالممول.



ثم يتم اختيار( أربط حسابي على تسجيل ضريبي موجود)، ويتم إدخال البيانات الآتية رقم التسجيل، وكود تفعيل رقم 1، وكود تفعيل رقم 269، ثم يضغط الممول على (بحث).



كما أن كود تفعيل رقم 1 وكود تفعيل رقم 2 يتم الحصول عليهما من خلال خطاب مرسل إلى الممول بعلم الوصول، أو بحصول الممول عليه من خلال المكاتب الأمامية بمبنى مركز كبار الممولين بالحى العاشر بمدينة نصر.



ويدخل الممول رقم الموبايل عند كود تفعيل رقم 1، وإدخال إيميل الشركة عند كود تفعيل رقم 2، بشرط أن يكون رقم الموبيل والإيميل مسجلين على المنظومة مسبقا.



وفي سبيل ذلك تحرص مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رضا عبد القادر وبتوجيهات من وزير المالية الدكتور محمد معيط على تنظيم سلسلة من الندوات لتوضيح كيفية التسجيل الكترونيا وشرح تفاصيل منظومة الفاتورة الالكترونية بشكل دوري في مساهمة منها لمساعدة الممولين على الحصول على افضل الخدمات ضمن المنظومة الجديدة دون معوقات.



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ثم يتم اختيار( أربط حسابي على تسجيل ضريبي موجود)، ويتم إدخال البيانات الآتية رقم التسجيل، وكود تفعيل رقم 1، وكود تفعيل رقم 269، ثم يضغط الممول على (بحث).كما أن كود تفعيل رقم 1 وكود تفعيل رقم 2 يتم الحصول عليهما من خلال خطاب مرسل إلى الممول بعلم الوصول، أو بحصول الممول عليه من خلال المكاتب الأمامية بمبنى مركز كبار الممولين بالحى العاشر بمدينة نصر.ويدخل الممول رقم الموبايل عند كود تفعيل رقم 1، وإدخال إيميل الشركة عند كود تفعيل رقم 2، بشرط أن يكون رقم الموبيل والإيميل مسجلين على المنظومة مسبقا.وفي سبيل ذلك تحرص مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رضا عبد القادر وبتوجيهات من وزير المالية الدكتور محمد معيط على تنظيم سلسلة من الندوات لتوضيح كيفية التسجيل الكترونيا وشرح تفاصيل منظومة الفاتورة الالكترونية بشكل دوري في مساهمة منها لمساعدة الممولين على الحصول على افضل الخدمات ضمن المنظومة الجديدة دون معوقات.