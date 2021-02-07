رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كيف تقدم الاقرار الضريبي 2021 الكترونيا؟

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:12 م
مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
راندا التوني
طباعة
رصد "الدستور" خطوات تقديم الاقرار الضريبي 2021 الكترونيا، وذلك من خلال الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية www.eta.gov.eg  وإنشاء حساب مستخدم جديد، وربط حساب المستخدم ببيانات تسجيل ضريبي موجودو إضافة وكلاء عن الممول.

كيف تقدم الاقرار الضريبي 2021

ويتم إنشاء حساب جديد يتم من خلال إنشاء حساب مستخدم جديد حيث تم اختيار اللغة وإدخال بيانات، الاسم الأول، واسم العائلة، والبريد الإلكتروني، ويجب أن يكون خاص بالممول أو الشركة، واسم المستخدم، وكلمة المرور، وتأكيد كلمة المرور، وتفعيل الحساب على المنظومة بالرسالة المرسلة على الإيميل، حيث يتم الضغط على رابط توثيق عنوان البريد الإلكتروني الموجود داخل الرسالة، ثم تأكيد تفعيل الحساب بإدخال رقم الموبايل الخاص بالممول.

ثم يتم اختيار( أربط حسابي على تسجيل ضريبي موجود)، ويتم إدخال البيانات الآتية رقم التسجيل، وكود تفعيل رقم 1، وكود تفعيل رقم 269، ثم يضغط الممول على (بحث).

كما أن كود تفعيل رقم 1 وكود تفعيل رقم 2 يتم الحصول عليهما من خلال خطاب مرسل إلى الممول بعلم الوصول، أو بحصول الممول عليه من خلال المكاتب الأمامية بمبنى مركز كبار الممولين بالحى العاشر بمدينة نصر.

ويدخل الممول رقم الموبايل عند كود تفعيل رقم 1، وإدخال إيميل الشركة عند كود تفعيل رقم 2، بشرط أن يكون رقم الموبيل والإيميل مسجلين على المنظومة مسبقا.

وفي سبيل ذلك تحرص مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رضا عبد القادر وبتوجيهات من وزير المالية الدكتور محمد معيط على تنظيم سلسلة من الندوات لتوضيح كيفية التسجيل الكترونيا وشرح تفاصيل منظومة الفاتورة الالكترونية بشكل دوري في مساهمة منها لمساعدة الممولين على الحصول على افضل الخدمات ضمن المنظومة الجديدة دون معوقات.

قد يهمك أيضا:

أبرز المعلومات عن الإقرار الضريبي 2021




موضوعات متعلقة

القبض على نجل صفوان ثابت بتهمة تمويل الإرهاب

أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

الصور

image description

نواب دمياط يطالبون بإلغاء قرار دمج مستشفى طوارئ كفر سعد

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

بوركينا فاسو تكافح ضد الموجة الثانية من كورونا

«المنزل الضيّق» للبيع بمليون يورو

موعد غرة شهر رجب 2021

الهند تسارع للإنقاذ بعد فيضان نهر في منطقة الهيمالايا

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
المزيد

الثقافة

«كوميديا الحب».. بثقافة القصير بالبحر الأحمر

قصور الثقافة تختتم فعاليات المسرح المتنقل بقرية الوادي في جنوب سيناء

اتحاد الكتاب: حنان حسن ومصطفى أبوزيد فى طريقهما للشطب

قريبًا «مواسم الغياب» ديوان شعرى للدكتور لقمان شطناوى