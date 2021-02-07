من أبرز العقول المصرية المهاجرة.. آش روفائيل خبير الذكاء الاصطناعي (بروفايل)

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شارك الدكتور آش روفائيل، خبير الذكاء الاصطناعي، في رابع ندوة حوارية افتراضية ضمن سلسلة الندوات الاستباقية لمؤتمر"مصر تستطيع بالصناعة"، والتي استهدفت مناقشة استراتيجية التمويل الصناعي في مصر.وشارك في الندوة، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والنائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى جانب ممثلين من البنك المركزي المصري، وعدد من نواب البرلمان، ورجال الأعمال والمُصنعين المصريين بالداخل والخارج.ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات حول الدكتور آش روفائيل، أحد أبرز العقول المصرية المهاجرة بالخارج خلال البروفايل التالي:- يعد الدكتور آش روفائيل، أحد العقول المصرية المهاجرة المتخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي، وهو من الرواد الإقليميين في هذا المجال وله العديد من الدراسات العلمية الموثقة والمنشورة في دوريات علمية عالمية، حيث أصبح يعتمد عليها للتوسع في استخدام التقنيات الاصطناعية في المجالات الخدمية التي تساهم في توفير بيئة أفضل والارتقاء بمستوى تلك الخدمات.- حصل على درجة الدكتوراه ويعمل أستاذا في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية- في عام 2001 أطلق أول شركة له في مجال التكنولوجيا وقام بتطويرها إلى أن تحولت لمنصة تقنية تقدر بملايين الدولارات.- بعد عدة سنوات، بدأ في إطلاق شركته الثانية لتصبح خلال أربع سنوات فقط أكبر منصة للتسجيل في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة بقيمة مالية تزيد عن 300 مليون دولار.- أصبح الشريك العام لشركة Openner Venture Capital.- تولي منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة Santeon (شركة تجارة عامة).- نشر له 6 مؤلفات علمية، تعد من المراجع في المجال التكنولوجي.- له العديد من براءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي.- حصل على جائزة أفضل مدير في واشنطن عام 2015 من مجلة SmartCEO في جميع الصناعات والشركات التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن.