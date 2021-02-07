وزيرة البيئة توجه بمتابعة أعمال البنية التحتية لمنظومة المخلفات بسوهاج

قام فريق من جهاز تنظيم إدارة المخلفات بزيارة مصنع تدوير المخلفات، بناحية دار السلام بسوهاج، والذي يتم حاليا الانتهاء من تنفيذه من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة القومية للإنتاج الحربى، ضمن المرحلة الأولى للمنظومة.ويستقبل المصنع المخلفات من مراكز دار السلام والبلينا وجرجا والمنشاة بما يقدر بحوالى 1000 طنيوم، حيث تبين أن نسبة التنفيذ حوالى 60 % ومن المقرر تسليمه خلال شهر مايو القادم.وتابعت وزيرة البيئة، أنه تم زيارة مدفن المخلفات المجاور للمصنع، والذي يجري الانتهاء من تنفيذه على مساحة حوالى 7 أفدنة، ليستقبل المرفوضات الواردة من مصنع التدوير، وبلغت نسبة التنفيذ به حوالى 45 %، وقد تم تصميمه ليسمح بعمل توسعات به بإنشاء 11 خلية جديدة حيث تبلغ المساحة الإجمالية للموقع حوالى 171 فدانا.وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإدراج خط جديد بالمصنع لاستيعاب كل الكميات الواردة من المخلفات، والأخذ فى الاعتبار نسبة الزيادة السكانية المستقبلية، بما يساعد على عدم إلقاء المخلفات على الطرق أو فى المصارف وخلافه، وزيادة العمر الافتراضي للمدفن، كما سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإنشاء مصنع تدوير بالظهير الصحراوى فى العام المالى القادم لخدمة المراكز الشمالية والتى يتولد منها مخلفات يوميا حوالى 1650 طن، وإنشاء مدفن بجوار المصنع لاستقبال المرفوضات.وفي سياق متصل، تم تنفيذ دورة تدريبية للعاملين بمنظومة المخلفات بالمحافظة ومراكزها، والعاملين بفرع جهاز شؤون البيئة بسوهاج على آليات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وتحقيق استدامتها.