رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأسماء.. محافظة الغربية تكرم «عباقرة جامعة طنطا»

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:27 ص
جامعة طنطا
جامعة طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
تكرم محافظة الغربية، بعد قليل، طلاب جامعة طنطا الفائزين بكأس مسابقة عباقرة الجامعات المصرية، وذلك بمقر قاعة اجتماعات ديوان المحافظة، بحضور الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، ونواب رئيس جامعة طنطا، والطلاب الفائزين.

ومن المقرر أن يشمل التكريم كلا من ‏إسلام مصطفى النويهي (كلية الهندسة)، إيمان أشرف محمد ‏(كلية طب الأسنان)، ‏أسامة أنور مصطفى البديوي ‏(كلية الطب)، ‏إيمان عيد الضوي (كلية طب الأسنان)، ‏إسراء محمد عبدالغني (كلية الطب)، ‏محمد شادي محمد يحى (كلية طب الأسنان)، ‏نجوى السيد راضي (كلية الطب)، ‏أحمد جمال عبدالفتاح العباسي (كلية الطب)، وكذا اللجنة الإشراف على الطلاب، والتى ضمت محمد القصير مدير عام رعاية الشباب، ومصطفى منصور مدير النشاط الثقافى، ومحسن رشاد "مشرف".

جدير بالذكر، أن جامعة طنطا فازت نهاية الشهر الماضى بكأس المنافسة النهائية بمسابقة "العباقرة" على مستوى الجامعات المصرية للموسم الثالث 2020، والتي شارك فيها العديد من الجامعة الحكومية والخاصة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بأعلى نتيجة فى تاريخ البرنامج بإجمالي 1170 نقطة، وقاموا بحصد اللقب للموسم الثانى على التوالى بعد تغلبهم فى المباراة النهائية على فريق جامعة السويس.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موعد غرة شهر رجب 2021

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

لا تخافوا.. بايرن يوجه رسالة أخيرة للأهلي قبل مواجهة الاثنين

الصور

image description

دمياط: الكشف على 29 ألف مواطن برأس البر

image description

نائب محافظة أسيوط يتفقد موقع إنشاء أول مستشفى بيطري بالصعيد

image description

بتكلفة 452 مليون جنيه.. خطة لإنشاء 140 مدرسة في أسيوط

image description

نواب دمياط يطالبون بإلغاء قرار دمج مستشفى طوارئ كفر سعد

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

مجلس الدولة يشدد على تطبيق غرامة الكمامات على المخالفين بالمقرات

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

إندونيسيا توافق على تطعيم كبار السن باللقاح الصيني

3 قتلى و150 مفقودًا إثر فيضان نهر فى الهند

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
المزيد

الثقافة

جمعية مصر الجديدة تواصل فعاليتها الفنية والثقافية

«كوميديا الحب».. بثقافة القصير بالبحر الأحمر

قصور الثقافة تختتم فعاليات المسرح المتنقل بقرية الوادي في جنوب سيناء

اتحاد الكتاب: حنان حسن ومصطفى أبوزيد فى طريقهما للشطب