بالأسماء.. محافظة الغربية تكرم «عباقرة جامعة طنطا»

تكرم محافظة الغربية، بعد قليل، طلاب جامعة طنطا الفائزين بكأس مسابقة عباقرة الجامعات المصرية، وذلك بمقر قاعة اجتماعات ديوان المحافظة، بحضور الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، ونواب رئيس جامعة طنطا، والطلاب الفائزين.ومن المقرر أن يشمل التكريم كلا من ‏إسلام مصطفى النويهي (كلية الهندسة)، إيمان أشرف محمد ‏(كلية طب الأسنان)، ‏أسامة أنور مصطفى البديوي ‏(كلية الطب)، ‏إيمان عيد الضوي (كلية طب الأسنان)، ‏إسراء محمد عبدالغني (كلية الطب)، ‏محمد شادي محمد يحى (كلية طب الأسنان)، ‏نجوى السيد راضي (كلية الطب)، ‏أحمد جمال عبدالفتاح العباسي (كلية الطب)، وكذا اللجنة الإشراف على الطلاب، والتى ضمت محمد القصير مدير عام رعاية الشباب، ومصطفى منصور مدير النشاط الثقافى، ومحسن رشاد "مشرف".جدير بالذكر، أن جامعة طنطا فازت نهاية الشهر الماضى بكأس المنافسة النهائية بمسابقة "العباقرة" على مستوى الجامعات المصرية للموسم الثالث 2020، والتي شارك فيها العديد من الجامعة الحكومية والخاصة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بأعلى نتيجة فى تاريخ البرنامج بإجمالي 1170 نقطة، وقاموا بحصد اللقب للموسم الثانى على التوالى بعد تغلبهم فى المباراة النهائية على فريق جامعة السويس.