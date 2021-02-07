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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو سبيحة بمطروح بتكلفة 770 ألف جنيه

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:24 ص
تطوير ورفع كفاءة
تطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو سبيحة
ياسمين شعيب
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تفقد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح العمليات الإنشائية لعدد من مراكز الشباب ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة، حيث يتم رفع كفاءة مركز شباب أبو سبيحة برأس الحكمة.

وتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المبنى الإداري للمركز بتكلفة 770 ألف جنيه من الخطة الاستثمارية بنسبة تنفيذ 90 %، تشمل مبنى إدارى على مساحة 200 متر وملعب خماسي على مساحة 1500م2.

وتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة المبنى الإدارى لمركز شباب ابومرقيق بتكلفة 616،5 ألف جنيه من الخطة الإضافية بنسبة تنفيذ 50%، تشمل مبنى إدارى على مساحة 200م2 وملعب خماسي على مساحة 1500م2.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات فى كافة المجالات ونسبة التنفيذ مع الإسراع بها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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