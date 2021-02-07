السفير الصينى بالقاهرة يشيد بالتعاون بين بكين والقاهرة فى مواجهة كورونا

أكد لياو ليتشيانج السفير الصيني بالقاهرة، أنه منذ اندلاع جائحة فيروس كورونا في العالم، وتتعاون الصين مع مصر لمواجهة هذا التحدي وذلك وفقا للشراكة الثنائية الاستراتيجية الشاملة مع مصر التي أقرها الرئيسان عبدالفتاح السيسي وشي جين بينج.وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته السفارة الصينية اليوم الأحد، عبر خاصية الفيديو الكونفرانس، أن الصين ستقدم 300 ألف جرعة إلى مصر لدعم الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك حرصًا على سلامة الشعب المصري.وأشار إلى أن إرسال جرعات اللقاح الصيني إلى مصر، يعكس الصداقة الشخصية بين البلدين ويعكس عمق وقوة العلاقات الثنائية ومحبة الصين تجاه الشعب المصري.وقال السفير إن الحكومة الصينية ستقدم أيضًا عددًا معينًا من اللقاح إلى أمانة الجامعة العربية حرصًا على سلامة الموظفين بها.وأوضح السفير أن التكاتف والتعاون بين مصر والصين يفتح صفحة جديدة بين البلدين، فلن تنسى بكين إرسال الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة إلى نظيره الصيني شي جين بينج، وزيارة وزيرة الصحة هالة زايد إلى الصين مع شحنة من المعدات لمواجهة الفيروس.وأضاف أن الصين قامت بتسليم مصر بروتوكولًا كاملًا عن الفيروس وكيفية مواجهته، وكانت هناك لقاءات افتراضية بين أطباء الصين ومصر عبر الإنترنت لتبادل الخبرات.