منة فضالى تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها (صور)

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وظهرت منة فضالي بإطلالة صباحية ناعمة تميزت بالبساطة.وعلى الصعيد المهني، شاركت منة فضالي مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".العمل بطولة الفنانين عزت العلايلي وصلاح عبدالله وبوسى وميرڤت أمين، بالإضافة إلى محمد محمود عبدالعزيز، وريم البارودى، وميريهان حسين، ومحمد نجاتى، ونضال الشافعى، وسيمون.