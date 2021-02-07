محافظ القليوبية يناقش مواطني قرى «حياة كريمة» في شبين القناطر

عقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، لقاء مجتمعي جماهيري مع المواطنين بقرى تطوير مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية لتطوير القرى، تناول نقاشا وحوارا مفتوحا معهم واستمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي سيجري تنفيذها ضمن خطة المبادرة للمشاركة المجتمعية في تحديد الموقف العام لخطط التنمية المتكاملة لقريىالمبادرة بمركز شبين القناطر والتي تشمل 36 قرية و148 تابعا، مؤكدا على تذليل كافة العقبات لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة، والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات لوضع خطة شاملة للتطوير مع التركيز على الخدمات التي تستهدف أكبر عدد من المواطنين.وأشار المحافظ، إلى أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير 1500 قرية جديدة على مستوى الجمهورية، والتي تستهدف تطوير 50 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن نصيب محافظة القليوبية منها قري مدينة شبين القناطر وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، مؤكدا ان بداية التنفيذ، ستكون من خلال تطوير 36 قرية و148 عزبة بالمدينة.وأضاف المحافظ، أن أعمال التطوير، ستشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات والتي تشمل (التعليم والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطرق) بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.وكان المحافظ قد أجرى جولة تفقدية لمتابعة مشروعات مدينة شبين القناطر وتابع عددا من المواقع المستهدف تطويرها بقرى المدينة، ضمن مبادرة "حياة كريمة" لاستهداف 1500 قرية على مستوى الجمهورية.وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء الوحدة المحلية بكفر شبين بنسبة تنفيذ 70% وبتكلفة 1.7 مليون جنيه تنفذها مديرية الإسكان بالمحافظة، حيث شدد المحافظ على مقاول الأعمال بسرعه الانتهاء من المشروع خلال شهر من تاريخه وإلا سيتم سحب الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية.كما تفقد المحافظ أيضا محطة رفع "طحانوب"، حيث تم الانتهاء منها بنسبه 100 % وجاري تطهير الشبكات بطول 3 كيلومترات، كما تم الانتهاء من تركيب الوصلات المنزلية للمواطنين وتبلغ تكلفة المشروع 65 مليون جنيه.وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال رصف طريق قليوب شبين بطول 14 كيلو متر وبتكلفة إجمالية تصل إلى 55 مليون جنيه وتقوم الهيئة العامة للطرق والكباري بالإشراف علي التنفيذ حيث، وتم الانتهاء من 85% منه.كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء مدرسة العوام الثانوية وتتكون من 16 فصلا بتكلفة 11 مليون جنيه، وتم تنفيذها بنسبة 50% وسيتم الانتهاء منها في 192021، وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء منها وتسليمها لتدخل الخدمة العام المقبل.