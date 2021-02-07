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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بلومبرج»: قرار أردوغان بفتح كليات جديدة في «بوغازيتشي» يضاعف الاحتجاجات

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:16 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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قال موقع "بلومبرج" الأمريكي، إن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإنشاء كليتين جديدتين في جامعة بوغازيتشي (البوسفور)، يضاعف مواجهته مع المحتجين على تدخله السياسي المتصور في الجامعة التي لها شأن كبير وتعتبر من أعرق جامعات البلاد.

ولفتت "بلومبرج" إلى أن هذا الإعلان جاء في الوقت الذي تدخل فيه الاحتجاجات على تعيين رئيس الجامعة الموالي لحزب العدالة والتنمية "مليح بولو" شهرها الثاني، مضيفا أن القرار الجديد يوفر للحكومة فرصة للتأثير على التوظيف في الجامعة الأمريكية سابقًا، والتي يعتبرها أنصار أردوغان موالية للغرب بشكل مفرط، مما يزيد من إحكام أردوغان قبضته على الجامعة.

ونوهت الوكالة الأمريكية إلى أن مجموعة من طلاب بوغازيتشي كتبوا في رسالة مفتوحة إلى أردوغان إن "جهودك لملء جامعتنا بالأتباع السياسيين المقربين منك هو مؤشر على الأزمة السياسية التي وقعت فيها، إنه (القرار) قانوني، لكنه ليس شرعيًا".

وتابعت أن فتح كلية بموجب مرسوم رئاسي يعد أمرًا "غير مألوف"، إذ عادة ما يتم فتح كليات جديدة بناءً على طلب الجامعة بعد التشاور مع مجلس التعليم العالي،
وأعلن مرسوم رئاسي نُشر في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، عن إنشاء كليات جديدة للقانون والاتصال في الجامعة في اسطنبول، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وجاء القرار وسط سلسلة من الاحتجاجات السلمية بدأت في يناير الماضي، بين الموظفين والطلاب والخريجين ضد تعيين أردوغان مليح بولو، الذي له صلات بحزب أردوغان الحاكم، رئيسا للجامعة داعين إلى استقالته والسماح للجامعة بانتخاب رئيسها.

وفي المقابل، اعتقلت الشرطة مئات المتظاهرين في الجامعة وفي أماكن أخرى عمتها احتجاجات تضامنية، كما اقتيد بعضهم بعد مداهمات لمنازلهم، حيث تم اعتقال أكثر من 150 شخصًا، واتهم أردوغان المتظاهرين بالإرهاب وربطهم بتحديات أوسع لحكمه، بما في ذلك احتجاجات حديقة جيزي عام 2013.

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