بدء عودة المدارس بعد انخفاض إصابات كورونا في الأردن

توجه مئات الآلاف من الطلاب والطالبات الأردنيين الى مدارسهم اليوم الأحد في إطار عودة تدريجية لأكثر من مليوني طالب ضمن خطة أعدتها وزارة التربية بعد انخفاض الإصابات بفيروس كورونا.وتراجع عدد الإصابات بكورونا في الأردن خلال الأسابيع الأربعة الماضية وتسجل في المملكة حاليا نحو ألف إصابة يومية بعد أن كان عددها يبلغ نحو ثمانية آلاف في منتصف نوفمبر.وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان، لقناة "المملكة" الرسمية إن أكثر من 773 ألف طالب وطالبة خصوصا من الصفوف الثلاثة الأساسية الأولى ورياض الأطفال يعودون اعتبارا من الأحد "بشكل وجاهي إلى مدارسهم الحكومية والخاصة".وأضاف أن حوالى 288 ألفا آخرين من الصفين العاشر والأول الثانوي، سيلتحقون بمدارسهم في 21 فبراير الحالي، موضحا أن بقية الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة البالغ أكثر من مليون ومئة من الصف الرابع ولغاية الصف التاسع، سيعودون اعتبارا من السابع من مارس المقبل.