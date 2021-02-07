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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أفكار إطلالات لحضور فرح في الشتاء (صور)

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:21 م
فساتين السهرة
فساتين السهرة
سلمى بدر
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يتسم فصل الشتاء بالرومانسية، ويرغب البعض في إقامة حفلات زفافهم في الجو البارد، ولكن يحتار المعازيم خاصة بعد قرار إقامة الأفراح في أماكن مفتوحة بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وتفاديا للعدوى، بما سيرتدونه وهل سيشعرهم بالدفء أم لا، لأن البرد يفسد عليهم استمتاعهم بالأجواء.

لذلك تقدم لـ"الدستور" اليوم، خبيرة الموضة مروة القاضي عن ما يمكن ارتدائه عند الدعوة لحفل زفاف في الشتاء.

- جيبة وتوب:
لا يعني بالضرورة ارتداء فستان سهرة إذا كانت السيدة من الأشخاص الذين يشعرون بالبرد الشديد، يمكنها ارتداء زي ثقيل مكون من قطعتين مثل جيبة منفوشة وتوب شتوى أنيق.
أفكار إطلالات لحضور
- بليزر وفستان قصير وكولون:
يمكن أيضًا ارتداء فستان سهرة قصير بأكمام مع شراب كولون لامع، وارتداء بليزر.
أفكار إطلالات لحضور
الجاكيت الفرو:
يمكن ارتداء جاكيت فرو مع فستان سهرة طويل.
أفكار إطلالات لحضور
- الجامبسوت:
الجامبسوت هو البديل المثالي للفستان خاصة في الشتاء يمكن ارتدائه ميتاليك أو مرصع بالفصوص مع جاكيت فرو أنيق.
أفكار إطلالات لحضور
فساتين السهرة مع توب أسفلها:
إذا كان فستان السهرة يسمح بارتداء توب خفيف أسفله، يمكن فعل ذلك ليعطي التدفئة المناسبة ولكن يجب تجنب ذلك إن كان الفستان ضيق حتى لا يتكتل أسفل القماش.
أفكار إطلالات لحضور
الفساتين ذات الخامة الثقيلة:
يمكن ارتداء فستان من القطيفة أو الصوف وتنسق بشكل أنيق مع قطع إكسسوارات مختلفة.

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