31 مرشحًا يتنافسون في انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالأقصر

يتنافس 31 مرشحًا من بين أعضاء نقابة المحامين الفرعية بمحافظة الأقصر، والتي تعقد على مرحلتين في يومي 7 و8 فبراير الجاري، بينما تجرى الإعادة يومي 14 و15 فبراير.ويتنافس على مقاعد النقابة الفرعية في المحافظة، المقرر بنقابة محامين 31 محام ٍ لاختيار النقيب ومقعد للشباب، وأعضاء الفرعيات بإجمالي 7 فقط من بين المرشحين.وتضم المرحلة الأولى بالانتخابات نقابات شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.فيما تضم المرحلة الثانية نقابات شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، وحلوان، والقاهرة الجديدة، وشبرا الخيمة، وبنها، والمنوفية، والزقازيق، وههيا، وطنطا، ودكرنس، والمنصورة، ودمياط، وكفر الشيخ، ودمنهور، وإيتاي البارود، والإسكندرية، ومرسى مطروح.