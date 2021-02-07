رئيس البرلمان يحيل مشروع «لائحة الشيوخ» للجنة التشريعية

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية بشان مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.كما أحال جبالي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن انتخابات مجالس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وكذلك مجالس الغرف الصناعية إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والشئون الاقتصادية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي.