الهند تسارع للإنقاذ بعد فيضان نهر في منطقة الهيمالايا

وأفادت وكالة أنباء آسيا الدولية في تقرير، نقلا عن الوحدة شبه العسكرية، بأن قوة الشرطة الهندية التبتية التي تساعد في الإنقاذ تخشى وقوع ضحايا.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أن الشرطة المحلية حثت السكان الذين يعيشون على ضفة نهر ألاكاناندا على إخلاء ديارهم فورا.



وذكرت الشرطة أن "مشروع ريشجانجا للطاقة" تضرر بسبب خرق نجم عن نهر جليدي، وفقا لتقرير وكالة أنباء آسيا.

هرع المئات من أفراد فرق الطوارئ الهندية إلى قرية في منطقة الهيمالايا بعد أن فاض نهر على ضفافه.