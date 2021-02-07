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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قصور الثقافة تختتم فعاليات المسرح المتنقل بقرية الوادي في جنوب سيناء

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:11 ص
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
جمال عاشور
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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات المسرح المتنقل بقرية الوادى بمحافظة جنوب سيناء، حرصًا منها على مجابهة الفكر المتطرف وبناء الإنسان المصرى القادر على التفكير والاختلاف، خاصة بالقرى والوديان النائية والأكثر احتياجا ثقافيًا.

بدأت فعاليات الختام بعرض فقرات للمواهب الصغيرة من أبناء قرية الوادى الموهوبين فى التمثيل والغناء وإلقاء الشعر كنتاج لورشة المواهب الفنية تدريب المخرج جمال مهران، كما تضمنت العروض إسكتشات فنية بعنوان "اللص، اللوكاندة" أداء المواهب الصغيرة بالقرية، تلاها عرض لفرقة قصر ثقافة طور سيناء للإنشاد الدينى بقيادة الفنان حسام عبد الهادى، قدمت خلالها باقة من الأغانى الدينية والابتهالات منها أنشودة "نبينا هدينا أداء الموهوبة الصغيرة نور أحمد، أنشودة يارب أداء الشيخ محمد عفيفى، قمر سيدنا النبى للموهوب محمد عبد القادر، الرضا والنور للموهوب إسلام محمد، بحضور رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى والشيخ عودة أبو عفنان شيخ قرية الوادى بمدينة طور سيناء والشيخ سعد محمد الحاوي شيخ قبيلة الحويطات والشيخ طلال، والعميد مجدى نائب رئيس مدينة طور سيناء وإبراهيم سمير رئيس قرية الوادى، برفقة مدير عام الإقليم ومدير عام الثقافة بجنوب سيناء ولفيف من مشايخ وعواقل البدو وجمع من أهالينا من البدو بجنوب سيناء.

أعقب ذلك من مسرح قصر ثقافة طور سيناء تقديم باقة من العروض الغنائية لفرقة بورسعيد للموسيقى العربية بقيادة الفنان رجب الشاذلى، تضمنت عدد من الأغانى الوطنية وأغانى الزمن الجميل، وعرض فنى لفرقة كورال أطفال قصر الطور، قدمت خلالها باقة من الأغانى الوطنية منها "ياأغلى أسم فى الوجود، وصوت بلادى غناء المجموعة قيادة الفنان أسامة زين العابدين، اشراف إنتصار إبراهيم، بجانب عرض فنى آخر لفرقة طور سيناء للإنشاد الدينى تحت الاعتماد بقيادة الفنان حسام عبد الهادى، والتي قدمت مجموعة من الابتهالات والأغانى الدينية منها أنشودة لأجل النبى للراحل محمد الكحلاوى أداء الموهوب محمد عبد القادر.

وبالتوازى بمقعد الشيخ عودة أبو عفنان بقرية الوادى اختتمت ورشة الفنون التشكيلية بعنوان "الفن فى زمن الكورونا" بتنظيم معرض نتاج ورشة الفنون التشكيلية مع مواهب القرية وتوزيع الجوائز العينية على الفائزين.

جدير بالذكر أن قافلة المسرح المتنقل بمحافظة جنوب سيناء سوف تستأنف فعالياتها بجميع برامجها الثقافية والفنية نهاية فبراير الجارى بقرية الرملة بمحافظة جنوب سيناء.

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