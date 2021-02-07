صحيفة سويسرية: ميركل تعاملت مع مخاوف الآباء بشأن إغلاق كورونا على محمل الجد

علقت صحيفة "زونتاجس تسايتونج" السويسرية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، على المؤتمر عبر الفيديو بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والآباء الذي انعقد يوم الخميس الماضي للتشاور بشأن خبراتهم وتجاربهم في ظل إغلاق المدارس ورياض الأطفال كأحد إجراءات التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد.وكتبت الصحيفة السويسرية: "ربما تعرضت المستشارة لانتقادات لاذعة خلال الأسابيع الماضية-بسبب استراتيجيتها في اللقاح وكذلك بسبب نقص تواصلها (مع الناس) ولكن المستشارة بدت ودودة ورحيمة ومهتمة خلال النقاش مع الآباء 'الأم' كما يفضل الناس تسميتها في بلدها.وحتى كمشاهدة من سويسرا شعر المرء بانجذاب، وفكر: لماذا لا يحدث ذلك لدينا؟".وأضافت الصحيفة في عددها الصادر اليوم: "من المؤكد أن إغلاق المدارس في ألمانيا أكثر صرامة مما هو عليه هنا، لكن من الأفضل للآباء السويسريين أيضًا أن يحصلوا على القليل من الاهتمام من المجلس الاتحادي في ماراثون كورونا وأن يتم التعامل معهم على محمل الجد".