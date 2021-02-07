ضبط 27 جهاز تجسس مع راكب في مطار القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب أجهزة تنصت وتجسس، أخفاها راكب داخل حقائبه فور وصوله من اليونان، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.فأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من أثينا، اشتبه الأمن في راكب مصرى الجنسية، وجرى تفتيش حقائبه، وتبين وجود 27 جهاز تجسس وتنصت مزودة بكاميرة وميكروفون بأشكال مختلفة، ممنوع دخولها البلاد.وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرض المتهم على جهات التحقيق.