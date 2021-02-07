«الجبالي» يفتتح أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
الأحد 07/فبراير/2021 - 11:23 ص
كريمة أبو زيد والسيد السعدنىطباعة
افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.
ويجري خلال الجلسة العامة- وفقًا لما هو مقرر- الاستماع إلى بياني كل من وزيري التخطيط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ للوقوف على ما نفذته الوزارتان، وحسب برنامج الحكومة الذي نالت عليه ثقة البرلمان.
ويجري خلال الجلسة العامة- وفقًا لما هو مقرر- الاستماع إلى بياني كل من وزيري التخطيط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ للوقوف على ما نفذته الوزارتان، وحسب برنامج الحكومة الذي نالت عليه ثقة البرلمان.