«الجبالي» يفتتح أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب

افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.ويجري خلال الجلسة العامة- وفقًا لما هو مقرر- الاستماع إلى بياني كل من وزيري التخطيط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ للوقوف على ما نفذته الوزارتان، وحسب برنامج الحكومة الذي نالت عليه ثقة البرلمان.