ضبط شهادات مزورة لتحاليل كورونا في كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط 4 شهادات مزورة ومقلدة خاصة بتحاليل فيروس كورونا المستجد لعدد من الراغبين للسفر إلى الخارج، منسوب جهة صدورها إلى معمل "الزعفران" على خلاف الحقيقة.ووجه اللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ، بسرعة رصد الحالات، وتم ضبط راكب بميناء الغردقة اشتبهت الجهات الأمنية في الميناء، في شهادة فيروس كورونا بحوزته، منسوب استخراجها من معمل الزعفران، وبعد بمراجعة إدارة المعمل، تبين عدم وجود بيانات خاصة به، ما تعد مزورة ولا يعتد بها.وقد تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة المختصة للتحقيق في هذه الوقائع واتخاذ اللازم.