قرار من نيابة الجيزة بشأن جثة سيدة عثر عليها متوفية داخل مسكنها

أمرت نيابة الجيزة، بعرض جثة ربة منزل عثر عليها متوفية داخل مسكنها على الطب الشرعي؛ لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات ومناظرة الجثة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال أفراد أسرة المتوفية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.