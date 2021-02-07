حبس «تجار عملة» في بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأحد، بحبس شخصين أربعة أيام على ذمة التحقيقات ؛ لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي بمدينة بدر بالقاهرة.كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة بدر تفيد بقيام شخصين بالاتجار في النقد الأجنبي، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملك أحدهما.وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية، عملات محلية وأجنبية، 4 هواتف محمولة، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية وتحقيق أرباح مشروعة.حرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.