إصابة 3 إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء في أسوان

نشبت مشاجرة بين مجموعة من الشباب بالأسلحة البيضاء بعزبة المرشح التابعة لمنطقة كيما بمدينة أسوان، اليوم الأحد، ما أسفر عنها إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وتلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الشباب بالأسلحة البيضاء بعزبة المرشح التابعة لمنطقة كيما بمدينة أسوان، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لفض المشاجرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.