محافظ أسوان يقرر تشكيل لجان تنفيذية ومجتمعية لتنفيذ «حياة كريمة»

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تشكيل وحدة لتخطيط ومتابعة مشروعات التطوير الشامل لـ68 قرية و321 نجع وتجمع ريفي بمركزي كوم أمبو وإدفو، برئاسة نائب المحافظ أحمد شعبان، لتضم نائب رئيس الوحدة السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت، بجانب منسقي ومسؤولى التخطيط والمتابعة والمشاركة والتوثيق.وجاء ذلك في إطار تنفيذ آليات متابعة وبدأ المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة" لتطوير 51 مركزا إداريا على مستوى الجمهورية بناءًا على تكليفات رئيس الجمهورية.كما قرر محافظ أسوان تشكيل وحدة لتخطيط ومتابعة المشروعات بكل من مركزي كوم أمبو وإدفو برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية منسقي ومسئولي التخطيط والمتابعة والمشاركة المجتمعية، وهو الذي يتوازى مع تشكيل لجنة التنمية المتكاملة بكل وحدة محلية للقرى المستهدف تطويرها برئاسة رئيس القرية ومسئولي التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات الأهلية والشباب والمرأة والقيادات الطبيعية، فيما تم تشكيل لجنة تشاركية مجتمعية أيضًا بكل وحدة محلية لمركزي كوم أمبو وإدفو برئاسة رئيس الوحدة وعضوية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بنطاق المركز، علاوة على مدير إدارة التضامن الاجتماعي، فضلًا عن ممثلي الجمعيات الأهلية والشباب والمرأة والقيادات الطبيعية.ومن جهته، أوضح اللواء أشرف عطية، أن تشكيل اللجان التنفيذية وأيضًا التشاركية المجتمعية يستهدف رصد معدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع والعمل على توجيهها بما يصب في صالح المواطن الأسواني من أجل تحسين مستوى معيشته، مؤكدًا على أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستساهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في هذه القرى التي يقطنها ثلثى سكان المحافظة من خلال مشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وإتصالات وغاز طبيعى وطرق وهو الذى سيتواكب مع مشروعات رفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والتموينية والاجتماعية، فضلًا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل حقيقية للشباب.