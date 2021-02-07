قرار جديد ضد 4 أفارقة متهمين بـ«تزوير العملة» في بورسعيد

جدد قاضي المعارضات ببورسعيد، اليوم الأحد، حبس 4 أشخاص يحملون جنسية الدولة الأوغندية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتزوير العملة، باسخدام جهاز حراري، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتبين من محضر ضبط المتهمين المحرر بمعرفة الرائد أحمد صالح، أنه بتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الأموال العامة بشتى صورها وخاصة جرائم تقليد وتزوير العملات الوطنية والعملات الأجنبية، وتنفيذ لقرار النيابة العامة، بالإذن بالضبط، وتفتیش المتهمين وجميعهم يحملون الجنسية الأوغندية.وضبط وتفتيش السيارة، وضبط ما بحوزتهم من عملات وطنية مقلدة والأدوات المستخدمة في التقليد والعملات الوطني الصحيحة، من متحصلات ذلك العمل.وبضبطهم مستقلين السيارة تبين أن بداخلها خزينة معدنية رصاصي اللون لها مفتاح ولوحة أرقام من أن بداخلها كمية كبيرة من الورق الأبيض بحجم ورقة العملات الأجنبية، عبارة عن ۷۱ واحد وثلاثون رزمة من الورق الأبيض بحجم الدولارات الأمريكية ملفوف عليها سلفان أبيض، شفاف والمعدة للتقليد عليه، وكذا تم ضبط كمية من قسم الأوراق المعدة للتقليد بواقع رزمة ملفوفة بحزام، مطالي.كما تم ضبط عدد واسند زجاجة ملفوف عليها لاعق بلاسديه بداخلها سائل کتلي وكذا تم ضبط كيس، بلاستيك بداخله بودرة بيضاء اللون وكذا كيس ورق بين اللون بداخله بودرة بين اللون وكذا أنبوبة صغيرة (فطارة)، صفراء اللون ولفافة من البلاستيك الشفاف على ماسورة ورقية.كما تم ضبط 4 أربع ورقات من العملات الأجنبية الصحيحة فثة المائة دولار أمري، ۳ ثلاث ورقات من نفس تلك الأوراق باللون الأسود، والذة تم إعدادها للتقليد بمعرفة المذكورين.وأقر أحد المتهمين أمام رجال الضبط انه على موعد لتسليم مبلغ اثنين مليون جنيه مصرى لهم مقابل الحصول منهم على مبلغ اثنين مليون دولار امریکی صحیح والمعد بمعرفتهم عن طريق تحويل الورق الأبيض الموجود بحوزتهم إلى دولارات أمريكية صحيحة بواسطة استخدام المعدات والأدوات المضبوطة بحوزتهم بداخل السيارة المذكورة سلفا.وقاموا بعمل تجربة أمامه عن طريق تحويل الورق الأبيض، إلى دولارات أمريكية فئة المائة دولار أمریکی بوضع بعض من البودرة على الورق الأمني وبعدها مادة سائلة كحلية اللون بواسطة القطارة.