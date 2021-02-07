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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس التعاون يرحب بتعيين مبعوث أمريكي لليمن

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:59 ص
نايف الحجرف
نايف الحجرف
نيفين أشرف - أمينة ذكي
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رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، بقرار الإدارة الأمريكية بتعيين السفير تيموثي ليندركنج، نائب مساعد وزير الخارجية، مبعوثًا أمريكيًا خاصًا لليمن.

وأكد الحجرف، في بيان له اليوم، أن القرار الأمريكي الأخير، سيشكل إضافة إيجابية للجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون، وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦.

وشدد الأمين العام على أهمية دور الولايات المتحدة ومساعيها في إنهاء الأزمة اليمنية، ومساعداتها الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق، مشيدًا بقدرات السفير ليندركنج وخبرته في المنطقة.

كما أعرب الحجرف، عن تطلعه للعمل على تعزيز المجتمع الدولي نحو إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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