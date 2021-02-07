18.2 % زيادة في عدد مشتركي الانترنت ADSL

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد مشتركي الانترنت عن طريق ADSL يبلغ نحو 6.9 مليون مشترك في يونيو 2019 مقابل 5.8 مليون مشترك في يونيو 2018 بنسبة زيادة قدرها 18.2 ٪.وبلغ عدد مستخدمي الانترنت عـن طــريق الهاتف المحمول 36.5 مليون مستخدم في يونيو 2019 مقـابل 32.8 مليون مستخدم في يونيو 2018 بنسبة زيــادة قدرها 11.1 ٪.وانخفض عدد مستخدمي الانترنت عـن طريق USB إلى Modem نحو 2.9 مليون مستخدم في يونيو 2019 مقابل 3.5 مليون مستخدم في يونيو 2018 بنسبة انخفاض قدرها 17.0 ٪.كما انخفض عدد خطوط الهاتف المحمول إلى 94.0 مليون خط في يونيو 2019 مقابل 95.7 مليون خـط في يونيو 2018 بنسبة انخفاض قدرها 1.8٪.أما عن السنترالات التليفونية وحمولتها والخطوط الشغالة بها، بلـغ عـدد السنترلات 1550 سنترالا عـام 2018 2019 مقابل 1560 سنترالا عام 2017 2018 بنسبة انخفاض قدرها 0.6 ٪.وبلغت حمولة السنترالات 21.6 مليون خط عام 2018 2019 مقابل 19.1 مليون خط عام 2017 2018 بنسبة زيادة قدرها 12.9 ٪.وبلغ عدد الخطوط التي تعمل 9.7 مليون خط عام 2018 2019 مقابل 8.7 مليون خط عـام 2017 2018 بنسبة زيادة قدرها 11.3 ٪.وفيما يخص توزيع الخطوط التليفونية الأوتوماتيكية:بلــغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الحكومي 114.0 ألف خط عام 2018 2019 مقابـل 118.3ألف خط عام 2017 2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.6 ٪.فيما بلغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الخاص 514.6 ألف خط عــام 2018 2019 مقابل 531.8 ألف خط عام 2017 2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.2 ٪.وارتفع عدد الخطوط التليفونية بالمنازل إلى 6.4 مليون خط عام 2018 2019 مقابل 6.2 مليون خط عام 2017 2018 بنسبة زيادة قدرها 2.9 ٪.وبلغ متوسط عدد خطـــوط التليفونات المنزلية ألف أسرة من السكان 275 خط عام 2018 2019 مقابل 259 خط عام 2017 2018 بنسبة زيادة قدرها 6.2 ٪.