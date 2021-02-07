قتيلان و6 مفقودين بانهيار عقار في سوهاج

انتشلت قوات الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدينة بمحافظة سوهاج، قبل قليل جثتي سائق وزوجته، ضحايا انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق، وجار البحث عن ابنتيهما أسفل أنقاض المنزل المنهار، ناحية شارع الشوخين دائرة قسم جرجا جنوبي محافظة سوهاج.وجرى نقل الجثتين لمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل وجار المعاينة من النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن.وشهد شارع الشوخين بدائرة قسم جرجا جنوبي محافظة سوهاج، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، انهيار منزل مكون من 3 طوابق آهل بالسكان، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية من استخراج طالب على قيد الحياة.وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ من إدارة النجدة بانهيار منزل مكون من 3 طوابق مأهول بالسكان بشارع الشوخين دائرة القسم ووجود أحياء أسفل الأنقاض.وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية انهيار منزل مكون من 3 طوابق مأهول بالسكان، مبني بالطوب اللبن ومسقوف بأفلاق النخيل بشارع الشوخين دائرة القسم، وتم انتشال جثتي كل من محمد منصور عبد الرحيم 42 سنة جثة هامدة، وشيماء بكر محمد بكبير 32 سنة ربة منزل زوجة الأول، والبحث عن الطفلتين رشاء 13 سنة طالبة وشقيقتها حبيبة 11 سنة طالبة أسفل الأنقاض، ونجحت قوات إدارة الحماية المدينة قبل قليل في استخراج طالب على قيد الحياة من أسفل الأنقاض، وجار البحث عن 4 أشخاص آخرين.تم الدفع بقوات الحماية المدينة بمحافظة سوهاج، و4 سيارات إسعاف وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وتم الاستعانة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا.جرى تحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق