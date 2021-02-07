النائب محسن أبوسمنة يُطالب بتركيب «كبائن فايبر» في سنورس وطامية بالفيوم

تقدم النائب الحاج محسن أبو سمنة، عضو مجلس النواب بالفيوم، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، ووزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن توفير خطوط كبائن فايبر لتحسين خدمة الإنترنت بالقرى والمناطق المحرومة، من توصيل خطوط الإنترنت بمركزي طامية وسنورس.وتقدم العديد من الأهالي بشكاوى للنائب أبوسمنة، تفيد بصعوبة وصول خطوط الإنترنت إلى منازلهم، بسبب عدم وجود كبائن خطوط أرضي قريبة منهم.وقال النائب محسن أبوسمنة، أن الفترة الحالية تستلزم وجود الإنترنت في كل بيت مصري بسبب المنظومة التعليمية الجديدة التي تعتمد كليًا على الإنترنت، وأن تغيير الكابلات الأرضية لنوع الفايبر يساعد الى تحسين جودة سرعة الإنترنت، بما يتناسب مع حجم الضغط على الشبكة، في ظل التعلم عن بعد والذي طبقته الدولة بعد تعليق الدراسة للحد من انتشار فيروس كورونا.