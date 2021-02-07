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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران: سنرد بحزم علي أي تهديد إسرائيلي

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:43 ص
مجيد تخت روانجي
مجيد تخت روانجي
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حذر ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، من أي استفزازات تقوم بها إسرائيل، مؤكدا أن إيران سترد بحزم على أي تهديد أو خطأ لهذا الكيان.

ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية، اليوم الأحد عن روانجي قوله في رسالة بعثها الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس الدوري لمجلس الأمن، إن إسرائيل مؤخرا لم تكتفي بتصعيد التصريحات الاستفزازية والتلويح بالحرب ضد طهران، بل نشطت في التخطيط لتنفيذ تهديداته المعادية لإيران.

واستعرض تخت، في رسالته جانبا من التهديدات الصهيونية ومن بينها التصريحات الأخيرة لرئيس الأركان الإسرائيلي في 26 الشهر الماضي، والتي كرر فيها المزاعم الواهية بشأن برنامج إيران النووي السلمي، مضيفا أن القوات الإسرائيلية وإضافة إلى المخططات التي تمتلكها تجاه إيران فأنها تعد خططا عملياتية لوضعها على الطاولة، مشيرا إلى أن هذه التهديدات تعد انتهاكا صارخا للفقرة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وهذا ما يستدعي ردا مناسبا من المجتمع الدولي نظرا للتاريخ الأسود لهذا الكيان في الاعتداء على دول المنطقة.

وفي تحذيره من أي نوع من المغامرة العسكرية للكيان الصهيوني ضد إيران، قال "إننا نحتفظ بحقنا الذاتي في الدفاع عن أنفسنا وسنرد بحزم على أي استفزاز أو تهديد صهيوني".

وأكد روانجي، أن على الكيان الصهيوني تحمل وبشكل كامل المسؤولية لنتائج ممارساته المنفلتة والخاطئة.

ودعا ممثل إيران الدائم في الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي وانطلاقا من مسؤوليته الأساسية في حفظ السلام والأمن العالمي أن يردع السياسات غير المنضبطة للكيان الإسرائيلي وتهديداته بإشعال الحروب.

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