14 فصيلًا فلسطينيًا في معبر رفح البري استعداد للمغادرة إلى القاهرة

بدأ قبل قليل، وصول وفود الفصائل الفلسطينية إلى معبر رفح البري، استعداد للمغادرة إلى القاهرة، لبدء الحوار وطني.ومن المقرر أن يتوجه 14 فصيلا فلسطينيا، اليوم الأحد، لبدء حوار وطني، يوم غدا الإثنين، بدعوة من مصر.وسيلتقي الـ 14 فصيلا لمدة يومين أو 3 أيام في حوار وطني بالقاهرة، وعلى أجندة حوارهم العديد من القضايا الوطنية، أبرزها قضية الانتخابات التشريعية والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية، فيما ترهن فصائل أخرى مشاركتها بالانتخابات من عدمه، بما ينتج من مخرجات للحوار الوطني في القاهرة، وفقا لموقع دنيا الوطن.من جانبه، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، صباح اليوم، عن موعد وصول وفد حركة حماس للقاهرة، للمشاركة في حوار الفصائل.وقال قاسم، في تغريدةٍ له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر "إن وفد حركة حماس، يغادراليوم، إلى القاهرة للمشاركة في الحوار الوطني مع كل الفصائل والقوى الوطنية.وأوضح قاسم أن الأهداف الأساسية لحوار القاهرة، ضمان انتخابات عامة تشريعي ورئاسة ومجلس وطني نزيهة، وتوفير المناخات اللازمة لنجاحها، بالإضافة إلى تحييد أي جهة، قد تعطل مسار الانتخابات أو مصادرة خيارات الشعب الديمقراطية.