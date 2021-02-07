استطلاع رأي يصدم «النهضة الإخواني» في تونس

احتل الحزب الدستوري الحر في تونس المرتبة الأولى في نوايا التصويت للانتخابات التشريعية بـ21.9% حسب استطلاع أراء نشرته اليوم الأحد جريدة الشروق المحلية التونسية بالتعاون مع المعهد الدولي لدراسات الرأي العام.فيما جاءت حركة النهضة في المرتبة الثانية في نوايا التصويت للتشريعية بـ18.2% ثم التيار الديمقراطي بـ16.4% وائتلاف الكرامة بـ12.1%.وقد احتل حزب قلب تونس المرتبة الخامسة بـ11% ثم حركة الشعب بـ8.1% وحزب العمال بـ6.1% وحركة نداء تونس بـ4.6% وتحيا تونس في المرتبة التاسعة بـ2.1 %.