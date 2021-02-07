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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1588 حالة إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة في نيجيريا

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:37 ص
كورونا في نيجيريا
كورونا في نيجيريا
وكالات
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أكدت نيجيريا 1588 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 20 من ولاياتها ومنطقة العاصمة الإتحادية، طبقا لما ذكرته صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية اليوم الأحد.

وشهدت مدينة لاجوس أعلى عدد من حالات الإصابة، حيث سجلت 535 حالة جديدة أمس السبت.

وقال المركز النيجيري للسيطرة على الأمراض إن حالات الإصابة الجديدة، ترفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 139 ألفا و242 صباح اليوم الأحد.

وسجلت نيجيريا ست حالات وفاة أمس السبت، مما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 1588 حالة.

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