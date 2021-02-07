اليابان تمنح موريشيوس قرضًا بـ285 مليون دولار لدعم ميزانيتها

من المقرر أن تمنح اليابان موريشيوس قرضًا بقيمة 30 مليار ين ( 285 مليون دولار) لدعم ميزانيتها، بحسب ما ذكرته صحيفة ويك إند ومقرها بورت لويس، نقلا عن مصادر حكومية لم تسمها.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه سوف يتم الانتهاء من منح قيمة القرض بحلول نهاية الشهر الجاري.ومن المقرر أن تحصل موريشيوس أيضًا على منحة بقيمة 600 مليون ين لتمويل شراء معدات من أجل الأمن البحري.