وزير الاقتصاد الألماني يحذر من إجراءات تخفيف الإغلاق

حذر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير من القيام بقدر كبير من التخفيف للإغلاق الساري للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل المشاورات المنتظرة بين الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية عن الإجراء التالي في ظل تفشي الفيروس.وقال ألتماير لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يجب ألا نزايد على أنفسنا علنًا من خلال جداول تخفيف للإجراءات... عدد الإصابات الجديدة يقل حاليًا عما كان عليه في أكتوبر الماضي، عندما بدأ الإغلاق.لم ينخفض عدد الإصابات الجديدة بقوة سوى منذ نحو أسبوعين فقط، ولكن عدد حالات الوفاة لا يزالمرتفعًا للغاية".وأضاف أنه ينظر ببالغ القلق حاليًا إلى أنه ثبت وجود تحورات الفيروس في جميع أنحاء ألمانيا تقريبًا.