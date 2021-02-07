رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دعت للعنصرية والعنف.. «تويتر» يحذف تغريدات لوزير الداخلية التركي

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:35 ص
سليمان صويلو
سليمان صويلو
أمينة ذكى
طباعة
حذف وقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منشورين لوزير الداخلية التركي "سليمان صويلو"، دارا حول الاحتجاجات ضد تعيين رئيس جامعة بوغازيتشي.

وكتب صويلو في إحدى التغريدات التي حذفها تويتر: "يحاول موقع تويتر الذي يشكل درعا واقيا للمنظمات الإرهابية والمثليين المنحرفين، كما نشهد، تعطيل السلام في الدول والديمقراطية من خلال احتكارها للاتصالات".

أما التغريدة الثانية، فقد شارك صويلو منشور من دولت بهجلي، رئيس حزب الحركة القومية، الذي تمت إزالته بواسطة تويتر أيضا، حيث دارت التغريدة حول متظاهري بوجازيتشي أيضا، حيث كتب بهجلي في تغريدته التي شاركها صويلو وحذفها تويتر من الحسابين: "من يعتمدون على الجواسيس والظالمين ليسوا أطفالًا بل ثعابين سامة يجب سحق رؤوسها، ومن ينضم إلى الطابور لتمديد الاحتجاجات غير الشرعية إلى جامعات أخرى يجب أن يدفع ثمنها بشكل مأساوي".

يأتي هذا في الوقت الذي تحارب فيه منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، وذلك أن بسبب قانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد الذي أقرته الحكومة التركية والذي يتطلب من المنصات العالمية تعيين ممثل قانوني وتخزين بيانات المستخدم في البلاد.

موضوعات متعلقة

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

بايرن ميونيخ يعلن تأخر رحلته المتجهة إلى الدوحة لمواجهة الأهلي

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

السودان: سد النهضة يهدد أمن 20 مليون مواطن

الصور

image description

نواب دمياط يطالبون بإلغاء قرار دمج مستشفى طوارئ كفر سعد

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

القضاء الإداري يرفض طعن مرتضى منصور على قرار تعيين مجلس جديد للزمالك

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

الهند تسارع للإنقاذ بعد فيضان نهر في منطقة الهيمالايا

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

انهيار كتلة جليدية بالهند ومخاوف من فيضان نهر ألاكناندا

اكتشاف أصغر نوع معروف من الزواحف بمدغشقر

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تختتم فعاليات المسرح المتنقل بقرية الوادي في جنوب سيناء

اتحاد الكتاب: حنان حسن ومصطفى أبوزيد فى طريقهما للشطب

قريبًا «مواسم الغياب» ديوان شعرى للدكتور لقمان شطناوى

غدًا.. افتتاح معرض «عظمة على عظمة» بجاليرى الكحيلة