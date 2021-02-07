دعت للعنصرية والعنف.. «تويتر» يحذف تغريدات لوزير الداخلية التركي

حذف وقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منشورين لوزير الداخلية التركي "سليمان صويلو"، دارا حول الاحتجاجات ضد تعيين رئيس جامعة بوغازيتشي.وكتب صويلو في إحدى التغريدات التي حذفها تويتر: "يحاول موقع تويتر الذي يشكل درعا واقيا للمنظمات الإرهابية والمثليين المنحرفين، كما نشهد، تعطيل السلام في الدول والديمقراطية من خلال احتكارها للاتصالات".أما التغريدة الثانية، فقد شارك صويلو منشور من دولت بهجلي، رئيس حزب الحركة القومية، الذي تمت إزالته بواسطة تويتر أيضا، حيث دارت التغريدة حول متظاهري بوجازيتشي أيضا، حيث كتب بهجلي في تغريدته التي شاركها صويلو وحذفها تويتر من الحسابين: "من يعتمدون على الجواسيس والظالمين ليسوا أطفالًا بل ثعابين سامة يجب سحق رؤوسها، ومن ينضم إلى الطابور لتمديد الاحتجاجات غير الشرعية إلى جامعات أخرى يجب أن يدفع ثمنها بشكل مأساوي".يأتي هذا في الوقت الذي تحارب فيه منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، وذلك أن بسبب قانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد الذي أقرته الحكومة التركية والذي يتطلب من المنصات العالمية تعيين ممثل قانوني وتخزين بيانات المستخدم في البلاد.