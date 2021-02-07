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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وصول سادس قطار مترو أنفاق مكيف جديد إلى ميناء الإسكندرية

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:33 ص
قطار مترو أنفاق
قطار مترو أنفاق مكيف
علا غزال
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أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وصول سادس قطار مترو أنفاق مكيف جديد، إلى ميناء الإسكندرية.

ويأتي القطار، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا، وعقد صيانة القطارات لمدة ثماني سنوات، تم التعاقد عليها للعمل بالخط الثالث للمترو بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية، بإجمالي تكلفة 317 مليون يورو، بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصري (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6361 مليون جنيها، حيث يتضمن العقد تجميع 10 قطارات من إجمالي الـ 32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر.

وأشار وزير النقل إلى أن هذه الصفقة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة بتطوير منظومة النقل في مصر، وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية لتقديم خدمة مميزة للمواطن المصري.

ولفت إلى أنه فور وصول القطار إلي الميناء تم إنزاله ووضعه على قضبان السكك الحديدية، تمهيدا لنقله إلى ورشة المترو بالعباسية لعمل الإختبارات التجريبية تمهيدا لضمه لأسطول القطارات العاملة حاليا على الخط الثالث.

وأوضح الوزير أن القطارات الجديدة لها مواصفات عديدة مميزة، حيث تتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة، كما تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة فى مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، كما يوجد داخل العربات شاشات LCD لإستخدامها فى تزويد الركاب بالمعلومات، كما يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية وذلك ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر

كما تم تزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية التنقل، وأيضا تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى السمع.

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