16048 إصابة جديدة بكورونا و432 وفاة في روسيا

سجلت روسيا اليوم الأحد 16048 إصابة جديدة بكوفيد-19 من بينها 2028 في موسكو مما رفع إجماليالإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و967281 حالة.وأكدت السلطات وفاة 432 في الساعات الأربع والعشرين الماضية لتصل الحصيلة الرسمية للوفيات بالمرض إلى 67661.