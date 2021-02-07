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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

16048 إصابة جديدة بكورونا و432 وفاة في روسيا

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:33 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
وكالات
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سجلت روسيا اليوم الأحد 16048 إصابة جديدة بكوفيد-19 من بينها 2028 في موسكو مما رفع إجمالي
الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و967281 حالة.

وأكدت السلطات وفاة 432 في الساعات الأربع والعشرين الماضية لتصل الحصيلة الرسمية للوفيات بالمرض إلى 67661.

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