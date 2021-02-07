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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المصريين الأفارقة»: السيسي يواصل رفع راية مصر بالقمة الإفريقية

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:32 ص
الدكتور يسري الشرقاوي
الدكتور يسري الشرقاوي
علا العلاف
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ثمن الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، ما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس في أعمال الدورة العادية الـ24 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي والتي شهدت انتقال رئاسة الاتحاد الإفريقي من جنوب إفريقيا إلى الكونغو الديمقراطية.

وقال «الشرقاوي» في تصريحات لـ«الدستور»، أن اسم مصر السيسي بات مصدر فخر لنا في الشارع الإفريقي ويزيد حجم الثقة في مصر يومًا تلو الآخر، وما جاء في كلمة الرئيس بشأن تعزيز الجهود القارية المشتركة لمواجهة جائحة كورونا وأثارها الاقتصادية، يؤكد على دور مصر الريادي وحرصها على أن نقف كقارة صفًا واحدا لتقليل أثر الوباء.

وأعرب الشرقاوي، عن أمله الكبير في أن ينعكس دور الاتحاد الإفريقي على كافة الأعمال والأنشطة داخل القارة، وأن ما جاء بكلمة الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر علي الإشادة والدعم للدور الحيوي والمؤسسي المالي والإداري لتطوير أداء وعمل الاتحاد لخدمة دول القارة الأمر الذي سيحقق جهودها في تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وزيادة معدلات تفعيل اتفاقية التجارة البينية الحرة الإفريقية.

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، إلى أن رجال أعمال مصر والمهنيين والخبراء باتوا حريصين كل الحرص على ضرورة التواجد في القارة الإفريقية بشكل فاعل، لا سيما بعد ما نراه ونتابعه يوميًا في كلمات القيادة السياسية التي يؤكد فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاستمرار في تطوير البنية التحتية الأفريقية والتي تعد بمثابة النواة للتطوير في كافة القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية المختلفة، كذلك استمرار دعم الدول الكبرى في القارة ممثلة في مصر لأجندة «إفريقيا 2063»، يُعد من نقاط ومحاور الارتكاز الهامة لتحقيق أهداف القارة وفق الأزمنة المحددة، وأن هذا هو الطريق القويم لتحقيق تنمية مستدامة في ربوع القارة.

وأكد الشرقاوي عودة دور مصر بثبات وفاعلية وحضور يليق وانعكس في كلمتها في القمة، والتي جاءت معبرة بالشكر لسيريل ريما فوزا رئيس جنوب أفريقيا على ما أداه خلال عام من رئاسة الاتحاد وإشرافه على اجتماع الدول الثلاث للوصول لحل سلمي لقضية سد النهضة، وأيضا تأكيد ثقة مصر في الرئيس الجديد للدورة الحالية التي تترأسها الكونغو الديمقراطية ورئيسها فيليكس تسييكيدي.

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